Взрывы в Вишневом: горели два таунхауса, среди раненых — ребенок
Три человека, в частности малолетний ребенок, пострадали во время взрывов в Вишневом сегодня, 1 сентября.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Взрывы в Вишневом сегодня, 1 сентября: что известно
Взрывы в Вишневом сегодня вечером, 1 сентября, стали следствием атаки дронов.
Запущенный россиянами беспилотник попал в территорию частного шестиквартирного жилого дома.
Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, при взрывах в Вишневом, что в Бучанском районе, были разрушены конструкции, после чего вспыхнул пожар в двух таунхаусах.
Возгорание уже ликвидировали. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
В результате вражеского удара пострадали три человека — 69-летняя и 42-летняя женщины, а также восьмилетний мальчик.
Кроме того, в том же Бучанском районе в результате атаки РФ повреждены складские помещения. В настоящее время спасатели тушат пожар.
Следует отметить, что еще один частный дом поврежден в Броварском районе.
Там в больницу с раной бедра госпитализировали 54-летнюю женщину.
Напомним, что в результате ночных взрывов в Борисполе 1 сентября четыре человека погибли и 13 получили ранения.
В городе повреждены пятиэтажный жилой дом, магазин, частные дома, автомобили, предприятие и здание СТО.
Еще один человек получил ранения в Обуховском районе. Там россияне повредили 11 частных домов, складские помещения и АЗС.
Отметим, что атаки на Киевскую область продолжаются шестые сутки подряд.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Тимур Ткаченко, Киевская областная прокуратура, ГСЧС Украины