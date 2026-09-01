Три человека, в частности малолетний ребенок, пострадали во время взрывов в Вишневом сегодня, 1 сентября.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Взрывы в Вишневом сегодня, 1 сентября: что известно

Взрывы в Вишневом сегодня вечером, 1 сентября, стали следствием атаки дронов.

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Запущенный россиянами беспилотник попал в территорию частного шестиквартирного жилого дома.

Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, при взрывах в Вишневом, что в Бучанском районе, были разрушены конструкции, после чего вспыхнул пожар в двух таунхаусах.

Возгорание уже ликвидировали. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

В результате вражеского удара пострадали три человека — 69-летняя и 42-летняя женщины, а также восьмилетний мальчик.

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Кроме того, в том же Бучанском районе в результате атаки РФ повреждены складские помещения. В настоящее время спасатели тушат пожар.

Следует отметить, что еще один частный дом поврежден в Броварском районе.

Там в больницу с раной бедра госпитализировали 54-летнюю женщину.

Напомним, что в результате ночных взрывов в Борисполе 1 сентября четыре человека погибли и 13 получили ранения.

В городе повреждены пятиэтажный жилой дом, магазин, частные дома, автомобили, предприятие и здание СТО.

Еще один человек получил ранения в Обуховском районе. Там россияне повредили 11 частных домов, складские помещения и АЗС.

Отметим, что атаки на Киевскую область продолжаются шестые сутки подряд.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Тимур Ткаченко, Киевская областная прокуратура, ГСЧС Украины

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