Посол ЕС в Украине Катарина Матернова призналась, что из-за постоянных российских атак на Киев больше не спит в постели, а обустроила себе место для сна в ванной комнате гостиничного номера, поскольку считает ее более безопасным местом.

Об этом Матернова рассказала в сообщении в Facebook, вспоминая очередную массированную атаку РФ на столицу.

Матернова об атаках РФ на Украину

По ее словам, минувшей ночью после 02:00 в Киеве снова звучали сирены. Сначала она перешла из ванной к укрытию, а впоследствии в городе начались взрывы.

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Дипломатка отметила, что российские войска избивали баллистикой, крылатыми ракетами, а также большим количеством ударных беспилотников.

Матернова напомнила, что в результате обстрела погибли 12 человек. В столице, по ее словам, россияне намеренно атаковали железнодорожное депо. Там погибли семь человек, шестеро из которых были работниками железной дороги.

Также под удар попал Борисполь. Там повреждены жилые дома и предприятия. Среди пострадавших есть дети.

Кроме того, РФ атаковала пограничный переход Орловка в Одесской области, соединяющий Украину с Румынией.

Посол ЕС обратил внимание, что российские удары все чаще направлены на инфраструктуру, обеспечивающую функционирование страны — железную дорогу, предприятия, логистические объекты и пограничные переходы.

– Я устала. Иногда мне страшно. Но я не жалуюсь. Киев – моя миссия, – подчеркнула Матернова.

Она добавила, что, несмотря на постоянные атаки, не жалеет о своем решении работать в Украине. Дипломатка отметила, что любит Киев и восхищается Украиной.

В то же время Матернова подчеркнула, что интенсивность российских атак становится очень тяжелой для людей.

– Люди изнемождены. Города изнемождены. Вся страна живет в постоянном стрессе, – отметила она.

По словам посла, украинцам не нужно еще раз напоминать о необходимости быть устойчивыми, ведь они демонстрируют ее каждый день. Вместо этого, отметила Матернова, людям нужно дать возможность просто спать.

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