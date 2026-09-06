Российские войска атаковали почти 20 раз четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровщину: какие последствия

По информации Днепропетровской ОВА, на Синельниковщине под обстрелы попали райцентр и Васильковская община. В результате атаки поврежден продуктовый состав и здание логистической компании.

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В то же время в Никопольском районе под ударом оказался Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены многоквартирный дом, частный дом и автомобиль.

По данным Днепропетровской ОВА, пострадавшего 76-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один 57-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Кроме этого, на Криворожье российские войска нанесли удары по Зеленодольской общине, в результате чего повреждена инфраструктура.

В Днепропетровской ОВА рассказали, что в Павлоградском районе российская армия атаковала Юрьевскую общину, из-за чего вспыхнул пожар.

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