Российские войска почти 20 раз обстреляли Днепропетровщину: есть раненые и повреждения
- Российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровщины с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомбы.
- В результате обстрелов ранения получили два человека, а также повреждена инфраструктура, жилые дома, складские помещения и авто.
Российские войска атаковали почти 20 раз четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, в результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровщину: какие последствия
По информации Днепропетровской ОВА, на Синельниковщине под обстрелы попали райцентр и Васильковская община. В результате атаки поврежден продуктовый состав и здание логистической компании.
В то же время в Никопольском районе под ударом оказался Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены многоквартирный дом, частный дом и автомобиль.
По данным Днепропетровской ОВА, пострадавшего 76-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один 57-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Кроме этого, на Криворожье российские войска нанесли удары по Зеленодольской общине, в результате чего повреждена инфраструктура.
В Днепропетровской ОВА рассказали, что в Павлоградском районе российская армия атаковала Юрьевскую общину, из-за чего вспыхнул пожар.