Російські війська майже 20 разів обстріляли Дніпропетровщину: є поранені та пошкодження
- Російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини за допомогою безпілотників, артилерії та авіабомби.
- Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє осіб, а також пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки, складські приміщення та авто.
Російські війська атакували майже 20 разів чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою, внаслідок чого постраждали двоє людей.
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Дніпропетровщину: які наслідки
За інформацією Дніпропетровської ОВА, на Синельниківщині під обстріли потрапили райцентр і Васильківська громада. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад та будівлю логістичної компанії.
Водночас у Нікопольському районі під ударом опинився Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобіль.
За даними Дніпропетровської ОВА, постраждалого 76-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Крім цього, на Криворіжжі російські війська завдали ударів по Зеленодольській громаді, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що у Павлоградському районі російська армія атакувала Юріївську громаду, через що спалахнула пожежа.