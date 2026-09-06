Російські війська атакували майже 20 разів чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровщину: які наслідки

За інформацією Дніпропетровської ОВА, на Синельниківщині під обстріли потрапили райцентр і Васильківська громада. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад та будівлю логістичної компанії.

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Водночас у Нікопольському районі під ударом опинився Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобіль.

За даними Дніпропетровської ОВА, постраждалого 76-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Крім цього, на Криворіжжі російські війська завдали ударів по Зеленодольській громаді, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що у Павлоградському районі російська армія атакувала Юріївську громаду, через що спалахнула пожежа.

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