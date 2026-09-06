В Шевченковском районе Киева возник пожар в торговом павильоне, расположенном в подземном переходе по улице Крещатик.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в Киеве на улице Крещатик

По информации ГСЧС, в Шевченковском районе Киева ликвидировали пожар в торговом павильоне по улице Крещатик.

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Спасатели получили уведомление о пожаре в 13:20. Огонь вспыхнул в павильоне, расположенном в подземном переходе. Уже в 13:49 удалось ликвидировать пожар на площади 20 кв. м.

В ГСЧС рассказали, что в результате чрезвычайного происшествия нет жертв и пострадавших.

Как стало известно журналистам, продавцы пытаются спасти уцелевшие вещи. Часть перехода перекрыли, а территорию расчищают коммунальщики и правоохранители.

Они также утверждают, что из-за пожара переход залило водой, там до сих пор можно услышать сильный запах гари. Причину пожара устанавливают специалисты.

Фото : ГСЧС

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