У Шевченківському районі Києва виникла пожежа в торгівельному павільйоні, розташованому в підземному переході на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в Києві на вулиці Хрещатик

За інформацією ДСНС, у Шевченківському районі Києва ліквідували пожежу в торгівельному павільйоні на вулиці Хрещатик.

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Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 13:20. Вогонь спалахнув у павільйоні, розташованому в підземному переході. Вже о 13:49 вдалося ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м.

У ДСНС розповіли, що внаслідок надзвичайної події немає жертв і постраждалих.

Як стало відомо журналістам, продавці намагаються врятувати вцілілі речі. Частину переходу перекрили, а наразі територію розчищають комунальники та правоохоронці.

Вони також стверджують, що через пожежу перехід залило водою, там досі можна почути сильний запах гару. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

Фото : ДСНС

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