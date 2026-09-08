Ночью 8 сентября РФ нанесла удар по рынку в пригороде Одессы, в результате чего были повреждены торговые павильоны.

Атака на 7-й километр под Одессой: что известно

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ночной атаки на Одессу были повреждены торговые павильоны, есть пострадавшие.

– В результате атаки пострадал 58-летний охранник. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших — за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, 1972 и 1978 г. р. Обошлось без госпитализации. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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Напомним, что ночью 8 сентября Россия атаковала Киев дронами и баллистикой. В настоящее время известно о по меньшей мере двух погибших, также есть пострадавшие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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