Ночная атака на Украину: РФ запустила ракеты Оникс, Искандеры и 166 дронов
- Россия в ночь на 8 сентября запустила по Украине ракеты Оникс, а также баллистическими ракеты Искандер-М/С-400/KN-23.
- В то же время были осуществлены пуски 32 крылатых ракет и 166 дронов.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, какие области стали основными направлениями удара, а также сколько воздушных целей было сбито или подавлено.
В ночь на 8 сентября, начиная с 18:00 7 сентября, противник атаковал Украину ракетами и ударными дронами.
Ночная атака на Украину 8 сентября: что известно
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Оникс из Брянской, Курской области РФ и ВОТ АР Крым, а также баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Брянской, Воронежской области РФ.
Кроме того, Россия запустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 из Вологодской области. Также враг запустил 166 ударных БпЛА типа Shahed (большая половина – реактивные) и дроны-имитаторы типа Пародия из направлений: Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ВО Донецк, Гвардейское ВОТ АР Крым.
Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 175 целей:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Оникс;
- 31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;
- 142 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.