В ночь на 8 сентября, начиная с 18:00 7 сентября, противник атаковал Украину ракетами и ударными дронами.

Ночная атака на Украину 8 сентября: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Оникс из Брянской, Курской области РФ и ВОТ АР Крым, а также баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Брянской, Воронежской области РФ.

Кроме того, Россия запустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 из Вологодской области. Также враг запустил 166 ударных БпЛА типа Shahed (большая половина – реактивные) и дроны-имитаторы типа Пародия из направлений: Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ВО Донецк, Гвардейское ВОТ АР Крым.

Сейчас смотрят

Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 175 целей:

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Оникс;

31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;

142 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.