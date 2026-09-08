Ночью раздавались взрывы в Киеве. Российский враг атаковал столицу ударными дронами и баллистами.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация и ГСЧС.

Взрывы в Киеве ночью 8 сентября

В два часа ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников. В городе работала противовоздушная оборона.

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В 03:27 Воздушные силы сообщили о баллистической цели через Сумщину на Киев. Впоследствии зафиксировали еще одну ракету.

В результате атаки в Соломенском районе обломки сбитой цели упали на 5-этажный жилой дом. На другой локации поврежден 3-этажный жилой дом. Впоследствии стало известно, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки загорелся склад.

По данным ГСЧС, в жилом в этом же районе в пятиэтажке были заблокированы люди. Спасены 10 человек, один человек госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.

В Дарницком районе поврежден автомобиль, горел гараж.

После 04:00 Воздушные силы предупредили о еще двух баллистических ракетах в направлении Киева.

В Подольском районе в результате новых взрывов загорелись гаражи и автомобили. Также пылает склад.

КМВА по состоянию на 05:30 сообщила о шести пострадавших. Мэр уточнил, что троих раненых медики госпитализировали, еще троим оказали помощь амбулаторно.

По информации Виталия Кличко, в результате российской атаки на Киев в Голосеевском районе произошел пожар на территории учебного заведения.

По данным ГСЧС, в этом районе зафиксировано попадание в 26-этажное нежилое здание без пожара.

По другому адресу произошел пожар в гараже с распространением на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома спасатели вывели на свежий воздух двух человек, которых заблокировало в доме из-за повреждений взрывной волны.

Днепровский район: пожарные ГСЧС ликвидируют пожар в гаражах.

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