Ночные взрывы в Киеве: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые
- Россия атаковала Киев дронами и баллистами.
- В столице работала ПВО.
- Городские власти и спасатели сообщают о повреждениях в нескольких районах города.
Ночью раздавались взрывы в Киеве. Российский враг атаковал столицу ударными дронами и баллистами.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация и ГСЧС.
Взрывы в Киеве ночью 8 сентября
В два часа ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников. В городе работала противовоздушная оборона.
В 03:27 Воздушные силы сообщили о баллистической цели через Сумщину на Киев. Впоследствии зафиксировали еще одну ракету.
В результате атаки в Соломенском районе обломки сбитой цели упали на 5-этажный жилой дом. На другой локации поврежден 3-этажный жилой дом. Впоследствии стало известно, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки загорелся склад.
По данным ГСЧС, в жилом в этом же районе в пятиэтажке были заблокированы люди. Спасены 10 человек, один человек госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.
В Дарницком районе поврежден автомобиль, горел гараж.
После 04:00 Воздушные силы предупредили о еще двух баллистических ракетах в направлении Киева.
В Подольском районе в результате новых взрывов загорелись гаражи и автомобили. Также пылает склад.
КМВА по состоянию на 05:30 сообщила о шести пострадавших. Мэр уточнил, что троих раненых медики госпитализировали, еще троим оказали помощь амбулаторно.
По информации Виталия Кличко, в результате российской атаки на Киев в Голосеевском районе произошел пожар на территории учебного заведения.
По данным ГСЧС, в этом районе зафиксировано попадание в 26-этажное нежилое здание без пожара.
По другому адресу произошел пожар в гараже с распространением на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.
Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома спасатели вывели на свежий воздух двух человек, которых заблокировало в доме из-за повреждений взрывной волны.
Днепровский район: пожарные ГСЧС ликвидируют пожар в гаражах.