Вночі РФ завдала удару по ринку у передмісті Одеси, внаслідок чого були пошкоджені торговельні павільйони.

Атака на 7-й кілометр під Одесою: що відомо

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок нічної атаки на Одесу були пошкоджені торговельні павільйони, є постраждалі.

– У результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих – по медичну допомогу звернулися ще двоє чоловіків, 1972 та 1978 р. н. Обійшлося без госпіталізації. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, що вночі 8 вересня Росія атакувала Київ дронами та балістикою. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих, також є постраждалі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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