Росія атакувала торговий центр Епіцентр у Прилуках Чернігівської області.

Атака на Епіцентр у Прилуках 8 вересня: що відомо

Як повідомила поліція Чернігівської області, ворог атакував торговий центр у Прилуках.

– Сьогодні вдень росіяни атакували торговий центр в місті Прилуки. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється, – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.

Зараз дивляться

Поліцейські забезпечують охорону місця події, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії.

Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ вдарила по ринку у передмісті Одеси, внаслідок чого були пошкоджені торговельні павільйони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.