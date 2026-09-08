Нічні вибухи у Києві: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є поранені
Вночі лунали вибухи у Києві. Російський ворог атакував столицю ударними дронами та балістикою.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
Вибухи у Києві вночі 8 вересня
О другій годині ночі в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. У місті працювала протиповітряна оборона.
О 03:27 Повітряні сили повідомили про балістичну ціль через Сумщину на Київ. Згодом зафіксували ще одну ракету.
Внаслідок атаки у Соломʼянському районі уламки збитої цілі впали на 5-поверховий житловий будинок. На іншій локації пошкоджено 3-поверховий житловий будинок. Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки загорівся склад.
У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль.
Після 04:00 Повітряні сили попередили про ще дві балістичні ракети у напрямку Києва.
У Подільському районі внаслідок нових вибухів загорілися гаражі та автомобілі. Також палає склад.
КМВА станом на 05:30 повідомила про шістьох постраждалих. Мер уточнив, що трьох поранених медики госпіталізували, ще трьом — надали допомогу амбулаторно.
За інформацією Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на Київ у Голосіївському районі сталася пожежа на території навчального закладу. Також повідомляється про заблокованих людей у житловому будинку.