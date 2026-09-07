Россия развивает новое поколение ударных БпЛА, которые отличаются более высокой скоростью, мощностью и автономностью. Осенью и зимой Украина может столкнуться с более интенсивными комбинированными атаками.

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник ГУР Минобороны Олег Иващенко.

Россия усиливает арсенал ударных беспилотников

По словам Иващенко, осенью и зимой Украине стоит ожидать еще более интенсивных комбинированных атак. Россия, кроме реактивных Шахедов, активно работает над новыми барражирующими боеприпасами.

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— Это уже что-то среднее между реактивным дроном и крылатой ракетой. Они могут развивать скорость 500–600, а иногда и до 700 километров в час, — сказал начальник ГУР.

Прежде всего речь идет о барражирующих боеприпасах Бандероль и Дань-Т. Масса их боевой части превышает 130 килограммов. Это в несколько раз больше, чем у Шахедов, которые могут нести от 50 до 90 килограммов взрывчатки.

Новые беспилотники получают не только более мощную боевую часть, но и элементы искусственного интеллекта и машинного зрения.

Благодаря этому они становятся более автономными, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Иващенко рассказал, что российские войска все чаще используют массированные комбинированные удары. Во время таких атак одновременно запускают баллистические и крылатые ракеты, реактивные Шахеды, другие ударные БпЛА и новые барражирующие боеприпасы.

— Противник адаптируется. И наша задача — адаптироваться быстрее, — подчеркнул Олег Иващенко.

По словам главы ГУР, с падением температуры Россия традиционно будет наращивать удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Разведка уже имеет информацию о категориях целей, которые противник готовится атаковать, и средствах, с помощью которых планирует осуществлять новые удары.

Напомним, ночью против 5 сентября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов. Около половины запущенных дронов были реактивными.

Попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали на 23 локациях. Еще в одном месте зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

Часть вражеских средств поражения не достигла определенных целей.

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