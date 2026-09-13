Авто выгорело дотла: РФ попала в карету скорой в Херсоне, есть пострадавшие
Бригада экстренной медицинской помощи и их пациентка пострадали во время атаки на карету скорой в Херсоне сегодня, 13 сентября.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин и представители областной прокуратуры.
Атака на карету скорой в Херсоне сегодня, 13 сентября: что известно
Атака на карету скорой в Херсоне произошла сегодня, 13 сентября, в Корабельном районе, когда бригада как раз транспортировала пациентку в больницу.
Вражеский дрон попал прямо в автомобиль скорой.
В результате прямого попадания транспортное средство вспыхнуло и в конце концов выгорело дотла.
Раненых 49-летнего водителя и 44-летнего парамедика отвезли в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
В больницу эвакуировали и пациентку экстренки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура
Фото: Александр Прокудин