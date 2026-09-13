Бригада экстренной медицинской помощи и их пациентка пострадали во время атаки на карету скорой в Херсоне сегодня, 13 сентября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин и представители областной прокуратуры.

Атака на карету скорой в Херсоне сегодня, 13 сентября: что известно

Атака на карету скорой в Херсоне произошла сегодня, 13 сентября, в Корабельном районе, когда бригада как раз транспортировала пациентку в больницу.

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Вражеский дрон попал прямо в автомобиль скорой.

В результате прямого попадания транспортное средство вспыхнуло и в конце концов выгорело дотла.

Раненых 49-летнего водителя и 44-летнего парамедика отвезли в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

В больницу эвакуировали и пациентку экстренки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Фото: Александр Прокудин

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