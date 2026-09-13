Массированная атака РФ на Одессу: повреждены дома, известно о 20 пострадавших
- РФ атаковала Одессу и область ракетами и дронами.
- Повреждены многоэтажки, частные дома и объекты инфраструктуры.
- В нескольких локациях вспыхнули пожары.
В ночь на 13 сентября российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе и области. В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, объекты гражданской и логистической инфраструктуры.
Об этом сообщили руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак и областное управление ГСЧС.
Массированная атака на Одессу 13 сентября
По данным Олега Кипера, в результате вражеских попаданий повреждены многоэтажки и частные дома, склады, производственные здания, гаражи и автомобили местных жителей. На нескольких локациях вспыхнули пожары, спасатели оперативно ликвидировали.
По данным местного издания Думская, во вражеский удар попали многоэтажка в районе площади Трибуны Героев (ранее Толбухина) и два учебных заведения.
В 11:56 Сергей Лысак сообщил, что в результате массированной вражеской атаки уже известно о 20 пострадавших. Среди них два ребенка: мальчик 2010 года рождения и девочка 2017 года рождения.
Олег Кипер предупредил, что атаки на Одессу не прекращаются.
— В результате утренней атаки повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения. Возник пожар и на территории Ботанического сада, — сообщил глава ОВА.
Также во время разбора завалов многоэтажного дома, поврежденного накануне в результате российского удара, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Таким образом, в результате предварительной атаки на Одессу количество пострадавших возросло до 39 человек, двое из них погибли. Среди раненых есть дети.
В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий атаки привлекли более 200 спасателей. Они работали на местах пожаров, разбирали завалы и помогали пострадавшим.
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