В ночь на 13 сентября российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе и области. В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, объекты гражданской и логистической инфраструктуры.

Об этом сообщили руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак и областное управление ГСЧС.

Массированная атака на Одессу 13 сентября

По данным Олега Кипера, в результате вражеских попаданий повреждены многоэтажки и частные дома, склады, производственные здания, гаражи и автомобили местных жителей. На нескольких локациях вспыхнули пожары, спасатели оперативно ликвидировали.

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По данным местного издания Думская, во вражеский удар попали многоэтажка в районе площади Трибуны Героев (ранее Толбухина) и два учебных заведения.

В 11:56 Сергей Лысак сообщил, что в результате массированной вражеской атаки уже известно о 20 пострадавших. Среди них два ребенка: мальчик 2010 года рождения и девочка 2017 года рождения.

Олег Кипер предупредил, что атаки на Одессу не прекращаются.

— В результате утренней атаки повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения. Возник пожар и на территории Ботанического сада, — сообщил глава ОВА.

Также во время разбора завалов многоэтажного дома, поврежденного накануне в результате российского удара, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Таким образом, в результате предварительной атаки на Одессу количество пострадавших возросло до 39 человек, двое из них погибли. Среди раненых есть дети.

Олег Кіпер
Олег Кіпер
Олег Кіпер
Олег Кіпер
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС

В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий атаки привлекли более 200 спасателей. Они работали на местах пожаров, разбирали завалы и помогали пострадавшим.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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