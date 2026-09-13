В ночь на 13 сентября российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе и области. В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, объекты гражданской и логистической инфраструктуры.

Об этом сообщили руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак и областное управление ГСЧС.

Массированная атака на Одессу 13 сентября

По данным Олега Кипера, в результате вражеских попаданий повреждены многоэтажки и частные дома, склады, производственные здания, гаражи и автомобили местных жителей. На нескольких локациях вспыхнули пожары, спасатели оперативно ликвидировали.

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По данным местного издания Думская, во вражеский удар попали многоэтажка в районе площади Трибуны Героев (ранее Толбухина) и два учебных заведения.

В 11:56 Сергей Лысак сообщил, что в результате массированной вражеской атаки уже известно о 20 пострадавших. Среди них два ребенка: мальчик 2010 года рождения и девочка 2017 года рождения.

Олег Кипер предупредил, что атаки на Одессу не прекращаются.

— В результате утренней атаки повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения. Возник пожар и на территории Ботанического сада, — сообщил глава ОВА.

Также во время разбора завалов многоэтажного дома, поврежденного накануне в результате российского удара, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Таким образом, в результате предварительной атаки на Одессу количество пострадавших возросло до 39 человек, двое из них погибли. Среди раненых есть дети.

В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий атаки привлекли более 200 спасателей. Они работали на местах пожаров, разбирали завалы и помогали пострадавшим.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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