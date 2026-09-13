У ніч проти 13 вересня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі та області. Внаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної та логістичної інфраструктури.

Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, керівник Одеської МВА Сергій Лисак та обласне управління ДСНС.

Масована атака на Одесу 13 вересня

За даними Олега Кіпера, внаслідок ворожих влучань пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, склади, виробничі будівлі, гаражі й автомобілі місцевих жителів. На кількох локаціях спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

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За даними місцевого видання Думська, під ворожий удар потрапили багатоповерхівка в районі площі Трибуни Героїв (раніше Толбухіна) та два навчальні заклади.

О 11:56 Сергій Лисак повідомив, що внаслідок масованої ворожої атаки вже відомо про 20 постраждалих. Серед них — дві дитини: хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження.

Олег Кіпер попередив, що атаки на Одесу не припиняються.

— Внаслідок ранкової атаки пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного сад, — повідомив очільник ОВА.

Також під час розбору завалів багатоповерхового будинку, який був пошкоджений напередодні внаслідок російського удару, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

Таким чином, внаслідок попередньої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 39 людей, двоє з них загинули. Серед поранених є діти.

У ДСНС зазначили, що до ліквідації наслідків атаки залучили понад 200 рятувальників. Вони працювали на місцях пожеж, розбирали завали та допомагали постраждалим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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