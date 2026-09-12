Під час російської атаки на Одесу 12 вересня було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару повністю зруйновано його верхні поверхи.

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Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску.

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйновано. Також пошкоджено газопровід. Інформації про постраждалих за цією адресою наразі не надходило.

Спочатку начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомляв про трьох постраждалих. Згодом їх кількість зросла до 28 людей, серед них — п’ятимісячна дитина та 17-річний підліток.

Госпіталізовано чотирнадцять постраждалих, вісьмом медики надали допомогу на місці, шестеро після огляду відмовилися від госпіталізації. Більшість постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина — у важкому стані.

На місцях російських ударів працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Також розгорнуто оперативні штаби для допомоги людям. Інформація про остаточні наслідки атаки на Одесу 12 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.