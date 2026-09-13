Утром 13 сентября раздались взрывы в Тернополе.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрывы в Тернополе сегодня, 13 сентября: что известно

По данным командования Воздушных сил, в небе над западными областями Украины фиксируются вражеские ударные дроны.

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Местные жители сообщают, что после взрыва появляется дым.

Впоследствии руководитель Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух сообщил, что Тернополь подвергся атаке вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили большая часть целей. Однако есть попадание: поражен объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение.

На месте работают спасатели ГСЧС, пожар был ликвидирован.

По информации Тараса Пастуха, по состоянию на 10:30 известно об одном потерпевшем. Врачи его заботятся.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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