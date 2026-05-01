Враг атакует Тернопольскую область ударными дронами — в Тернополе слышны взрывы.

Об этом сообщил Тарас Пастух, глава Тернопольской областной военной администрации.

Взрывы в Тернополе 1 мая: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, группы российских ударных дронов пролетают над Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областями. Группы БПЛА фиксируются над Тернопольской областью.

Корреспондентка Фактов ICTV сообщает о серии взрывов в Тернополе.

По словам Тараса Пастуха, в настоящее время областной центр и сама область находятся в зоне повышенной опасности. Глава ОВА призвал людей спуститься в укрытия и не выходить до отбоя.

