Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Взрывы в Тернополе: враг атакует город ударными дронами
Враг атакует Тернопольскую область ударными дронами — в Тернополе слышны взрывы.
Об этом сообщил Тарас Пастух, глава Тернопольской областной военной администрации.
Взрывы в Тернополе 1 мая: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, группы российских ударных дронов пролетают над Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областями. Группы БПЛА фиксируются над Тернопольской областью.
Сейчас смотрят
Корреспондентка Фактов ICTV сообщает о серии взрывов в Тернополе.
По словам Тараса Пастуха, в настоящее время областной центр и сама область находятся в зоне повышенной опасности. Глава ОВА призвал людей спуститься в укрытия и не выходить до отбоя.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.