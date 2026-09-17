Во время ночной атаки на Одессу 17 сентября пострадали как минимум шесть человек.

О последствиях атаки сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 17 сентября: что известно

В результате ночной атаки на Одессу поврежден 19-этажный жилой дом.

Сейчас смотрят

Кроме того, в другом районе города разрушен частный жилой дом, ещё один — поврежден. Также пострадали хозяйственные постройки и инфраструктура города.

По последним данным, в результате ночной атаки на Одессу сегодня пострадали шесть человек, среди них — двое детей.

На местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Специалисты, в частности, заделывают выбитые в домах окна.

В городе продолжают работать оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.

Информация о последствиях атаки на Одессу 17 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.