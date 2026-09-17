Уранці 17 вересня російський БпЛА атакував у Чорному морі цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з портів України.

Про атаку повідомили Адміністрація морських портів України (АМПУ) та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на судно під прапором Танзанії у Чорному морі 17 вересня

За даними АМПУ, російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії під час його прямування до одного з українських портів.

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Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару пошкоджені надбудова та палуба судна.

Наразі відомо, що внаслідок атаки судно під прапором Танзанії загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу постраждали.

Інформація щодо стану судна та інших наслідків російської атаки уточнюється.

В Адміністрації морських портів України наголосили, що Росія продовжує атакувати українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для міжнародного судноплавства в Чорному морі.

В АМПУ також закликали міжнародну спільноту до скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства та міжнародних логістичних маршрутів.

Нагадаємо, що вночі проти 17 вересня ворог атакував Одесу. У місті пошкоджено 19-поверхівку, приватний житловий будинок та ще один — пошкоджений. Також зафіксовані пошкодження господарських споруд та інфраструктури.

Унаслідок нічної атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед них — двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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