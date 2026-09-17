Російські війська вранці 17 вересня знову атакували комбінат Запоріжсталь, робота якого була зупинена після попередніх ударів. По підприємству випустили дві балістичні ракети.

РФ намагається зірвати відновлення Запоріжсталі

Як повідомили в Метінвесті, удари припали по промислових майданчиках цехів. Унаслідок атаки значних пошкоджень зазнали інженерні та залізничні мережі, технологічне й допоміжне обладнання, а також будівлі цехів.

Загиблих немає. Один працівник дістав уламкові поранення та струс мозку. Його деблокували працівники підприємства разом із рятувальниками, надали першу допомогу та госпіталізували.

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Перед атакою після оголошення ракетної небезпеки співробітникам дали команду перейти до укриттів. Постраждалий працівник не встиг дістатися захисної споруди.

За словами операційного директора Групи Метінвест Олександра Мироненка, від початку серпня РФ випустила по Запоріжсталі вже 17 балістичних ракет. Нинішня атака стала четвертою за трохи більше ніж місяць.

Він наголосив, що повторні удари по підприємству, яке наразі не працює, ускладнюють його відновлення та повернення до виробництва.

На території комбінату тривають роботи з розбору завалів і ліквідації наслідків обстрілу. Після цього фахівці мають оцінити масштаби завданої шкоди.

Попереднього масштабного удару Запоріжсталь зазнала 11 серпня. Тоді були пошкоджені технологічне та допоміжне обладнання, інфраструктура й енергосистема. Загинули 8 працівників, ще 28 людей отримали поранення, а виробництво на комбінаті повністю зупинилося.

27 серпня російські війська знову атакували ті самі виробничі об’єкти, однак тоді обійшлося без жертв і постраждалих.

Ще одна атака сталася 12 вересня. Тоді були уражені доменне та сталеплавильне виробництво, енергетичні об’єкти, мережі й логістична інфраструктура. Четверо працівників дістали поранення.

У Метінвесті заявили, що продовжують працювати над збереженням комбінату, його виробничого потенціалу та можливістю відновити роботу.

Фото: Метінвест

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