Вибухи в Полтавському районі прогриміли вдень 17 вересня під час атаки ударних безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вибухи в Полтавському районі 17 вересня: що відомо

У Полтавському районі зафіксували влучання російського БпЛА у складське приміщення одного з підприємств.

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Унаслідок удару пошкоджена будівля складу, а також техніка підприємства.

За попередньою інформацією Полтавської ОВА, люди внаслідок атаки не постраждали.

Інформація щодо наслідків вибухів у Полтавському районі 17 вересня уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 17 вересня, починаючи з 18:00 попередньої доби, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних безпілотників.

Противник застосував протикорабельні ракети Онікс, балістичні Іскандер-М/С-400/KN-23, чотири крилаті ракети Калібр, 10 боєприпасів Бандероль/Дань-Т, а також 157 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів типу Пародія.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або приглушила 131 повітряну ціль — сім боєприпасів Бандероль/Дань-Т та 124 безпілотники.

Водночас влучання російських ракет і ударних БпЛА зафіксували на 36 локаціях, ще на п’яти впали уламки збитих цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Рятувальник ДСНС

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