Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи в Полтавському районі 17 вересня: БпЛА влучив у склад підприємства
Вибухи в Полтавському районі прогриміли вдень 17 вересня під час атаки ударних безпілотників.
Про наслідки атаки повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Вибухи в Полтавському районі 17 вересня: що відомо
У Полтавському районі зафіксували влучання російського БпЛА у складське приміщення одного з підприємств.
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Унаслідок удару пошкоджена будівля складу, а також техніка підприємства.
За попередньою інформацією Полтавської ОВА, люди внаслідок атаки не постраждали.
Інформація щодо наслідків вибухів у Полтавському районі 17 вересня уточнюється.
Нагадаємо, що вночі проти 17 вересня, починаючи з 18:00 попередньої доби, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних безпілотників.
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