Вибухи в Полтавському районі прогриміли вдень 17 вересня під час атаки ударних безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вибухи в Полтавському районі 17 вересня: що відомо

У Полтавському районі зафіксували влучання російського БпЛА у складське приміщення одного з підприємств.

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Унаслідок удару пошкоджена будівля складу, а також техніка підприємства.

За попередньою інформацією Полтавської ОВА, люди внаслідок атаки не постраждали.

Інформація щодо наслідків вибухів у Полтавському районі 17 вересня уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 17 вересня, починаючи з 18:00 попередньої доби, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних безпілотників.

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