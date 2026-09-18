Уночі 18 вересня прогриміли вибухи в Конотопі Сумської області. У місті зафіксували численні пошкодження цивільних об’єктів та інфраструктури.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибухи в Конотопі 18 вересня: що відомо

За словами Семеніхіна, внаслідок вибухів у Конотопі сьогодні, 18 вересня, пошкоджені заклади освіти, зокрема дитячий садок та школа, приватні житлові будинки, медичні заклади та об’єкти комунальної транспортної інфраструктури.

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Пошкоджень також зазнали залізниця та об’єкти приватного бізнесу. Через наслідки ударів у місті ускладнений рух вулицею Свободи.

Унаслідок атаки пошкоджена й газотранспортна мережа, через що частина Конотопа залишилася без газу. Також перебито багато ліній електропередачі, тому в окремих районах можливі перебої з електропостачанням.

За останніми даними міського голови, внаслідок вибухів у Конотопі 18 вересня постраждали двоє людей — жінки 1965 та 1991 років народження.

Інформація щодо наслідків вибухів у Конотопі 18 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Артем Семеніхін

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