Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території Сумської громади, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив виконувач обов’язків Сумського міського глави Артем Кобзар.

Вибухи в Сумах: наслідки 30 вересня

Загалом російська армія спрямувала по Сумській громаді шість КАБів. Влучання ворожих боєприпасів зафіксовано на трьох локаціях у Ковпаківському районі Сум, а також на території Піщанського старостату.

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За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено об’єкти міської інфраструктури, приватні житлові будинки та цивільне промислове підприємство.

На місцях влучань працюють всі необхідні екстрені та комунальні служби. Наразі інформація щодо остаточних наслідків ворожої атаки та кількості постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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