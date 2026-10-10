В Бучанском районе Киевщины из-за обстрела горел дом, трое пострадавших
Три человека пострадали в результате атаки на Бучанский район Киевской области сегодня ночью, 10 октября.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Бучанский район сегодня ночью: что известно
Атака на Бучанский район сегодня ночью 10 октября была с применением беспилотников.
В результате обстрела вспыхнул частный жилой дом. Возгорание спасатели уже ликвидировали.
Известно, что в результате атаки на Бучанский район пострадали три человека.
Так, у 89-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. Еще два человека имеют ожоги и осколочные ранения.
Их всех госпитализировали в местную больницу.
Всего за последние сутки, отмечает Тимур Ткаченко, в Киевской области получили травмы шесть человек.
Количество поврежденных объектов в регионе за это время достигло 28 (24 из них — частные дома):
- Бучанский район — пять объектов (три частных домовладения, складское помещение и инфраструктурный объект);
- Обуховский район — четыре объекта (три частных домовладения, объект инфраструктуры);
- Вышгородский район — объект инфраструктуры;
- Фастовский район — восемь частных домовладений;
- Броварской район — 10 частных домовладений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Тимур Ткаченко