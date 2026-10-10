Три человека пострадали в результате атаки на Бучанский район Киевской области сегодня ночью, 10 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Бучанский район сегодня ночью: что известно

Атака на Бучанский район сегодня ночью 10 октября была с применением беспилотников.

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В результате обстрела вспыхнул частный жилой дом. Возгорание спасатели уже ликвидировали.

Известно, что в результате атаки на Бучанский район пострадали три человека.

Так, у 89-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. Еще два человека имеют ожоги и осколочные ранения.

Их всех госпитализировали в местную больницу.

Всего за последние сутки, отмечает Тимур Ткаченко, в Киевской области получили травмы шесть человек.

Количество поврежденных объектов в регионе за это время достигло 28 (24 из них — частные дома):

Бучанский район — пять объектов (три частных домовладения, складское помещение и инфраструктурный объект);

Обуховский район — четыре объекта (три частных домовладения, объект инфраструктуры);

Вышгородский район — объект инфраструктуры;

Фастовский район — восемь частных домовладений;

Броварской район — 10 частных домовладений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Тимур Ткаченко

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