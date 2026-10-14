Під час російської атаки на Україну вночі проти 14 жовтня українська сторона спочатку не отримала від партнерів інформації про застосування балістичних ракет.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Попередження про балістичні удари по Україні: що відомо

За словами Ігната, перше повідомлення Повітряних сил про відсутність попередження від міжнародних партнерів з’явилося близько 22:40 13 жовтня.

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Однак під час подальших російських атак ситуація змінилася.

— Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику. Але вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали, — уточнив Ігнат.

Атака на Київ 14 жовтня: що відомо

Уночі проти 14 жовтня Росія завдала масованого удару по Києву та його енергетичних об’єктах.

Унаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше 26 постраждали. Російська ракета влучила в дев’ятиповерхівку в Деснянському районі. Тоді ж повідомляли, що під ударом опинилася ТЕЦ-4.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не отримала від партнерів попередження про запуск балістичних ракет, які українські системи виявили фактично на підльоті до столиці.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у п’яти районах Києва запровадили аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють.

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