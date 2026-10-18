Российская атака на Винницкую область: повреждена критическая инфраструктура, есть перебои со светом
- Российская атака повредила критическую инфраструктуру Винницкой области.
- В области ввели аварийные отключения света.
В Винницкой области 18 октября в результате российской воздушной атаки потерпела разрушение критическая инфраструктура. В регионе ввели аварийные отключения электроэнергии, а энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Выключение света в Винницкой области
По ее словам, на объектах, где это необходимо, критическая инфраструктура переходит на резервные источники питания.
В ближайшее время ситуация с электроснабжением будет оставаться нестабильной. Поэтому жителей области призывают не включать все электроприборы одновременно во избежание чрезмерной нагрузки на электросеть.
Последствия массированной атаки в Винницкую область
В преддверии Винницкая область пережила одну из самых массированных российских воздушных атак с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой.
По его информации, силы противовоздушной обороны уничтожили над областью 24 вражеских беспилотника.
В результате атаки пострадали шесть человек. Один человек в реанимации, еще трое – в состоянии средней тяжести. Также повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.
Последствия российской атаки сказались и на работе коммунальных служб Винницы. С утра 17 октября в городе не было воды из-за обесточивания главной водопроводной станции. Часть жителей осталась без электроэнергии. К ночи подачу воды удалось возобновить.
В настоящее время в области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.
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