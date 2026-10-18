В Винницкой области 18 октября в результате российской воздушной атаки потерпела разрушение критическая инфраструктура. В регионе ввели аварийные отключения электроэнергии, а энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Выключение света в Винницкой области

По ее словам, на объектах, где это необходимо, критическая инфраструктура переходит на резервные источники питания.

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В ближайшее время ситуация с электроснабжением будет оставаться нестабильной. Поэтому жителей области призывают не включать все электроприборы одновременно во избежание чрезмерной нагрузки на электросеть.

Последствия массированной атаки в Винницкую область

В преддверии Винницкая область пережила одну из самых массированных российских воздушных атак с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой.

По его информации, силы противовоздушной обороны уничтожили над областью 24 вражеских беспилотника.

В результате атаки пострадали шесть человек. Один человек в реанимации, еще трое – в состоянии средней тяжести. Также повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Последствия российской атаки сказались и на работе коммунальных служб Винницы. С утра 17 октября в городе не было воды из-за обесточивания главной водопроводной станции. Часть жителей осталась без электроэнергии. К ночи подачу воды удалось возобновить.

В настоящее время в области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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