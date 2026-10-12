Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Виннице. Есть попадание в гражданский объект.

Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Взрыв в Виннице 12 октября: что известно

По ее словам, в Виннице в результате вражеской атаки попадание в объект гражданской инфраструктуры. Там произошел пожар.

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Впоследствии Наталья Заболотная уточнила, что спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. На месте работало более 50 спасателей и 13 единиц техники.

Саперы обследовали близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

В результате вражеской атаки никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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