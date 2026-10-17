17 октября нет света в Виннице в результате российской атаки.

О ситуации с электроснабжением сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в своем официальном Telegram-канале.

Нет света в Виннице 17 октября: что известно

Утром 17 октября Винница осталась без электричества из-за российской атаки.

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По словам мэра Сергея Моргунова, специалисты сейчас оценивают масштаб разрушений. Информации о сроках восстановления электроснабжения пока нет.

Несмотря на отключение электричества, критически важная инфраструктура города продолжает работать благодаря резервным источникам питания.

В то же время из-за того, что нет света в Виннице, временно не будет работать электротранспорт. Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, городские власти планируют увеличить количество автобусов и маршрутных такси на линиях.

Мэр также предупредил о возможных перебоях с интернетом. Если связь пропадет, жители могут получать информацию через радио Місто над Бугом на частоте 101,8 FM.

Жителей Винницы также призвали не включать все электроприборы одновременно после возобновления электроснабжения.

Это создает дополнительную нагрузку на электросеть и может привести к повторным отключениям света. Поэтому мощные электроприборы рекомендуют включать постепенно, с интервалами.

Об изменениях в работе городских служб и ситуации с электроснабжением власти обещают сообщать дополнительно.

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