Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией сорвала попытку устроить серию масштабных терактов в столице.

Благодаря действию на опережение правоохранители задержали двух злоумышленников, которые по указанию российских спецслужб планировали уничтожить здания территориальных центров комплектования (ТЦК) в центре Киева.

СБУ предотвратила теракты в центре Киева: задержаны рецидивисты

Следствие установило, что агенты врага разрабатывали сразу несколько вариантов атаки на режимные объекты. Среди возможных сценариев рассматривались:

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обстрел зданий ТЦК из гранатомета;

применение боевых гранат и коктейлей Молотова;

закладка самодельных взрывных устройств.

По данным СБУ, для реализации задуманного фигуранты объезжали город на собственном транспортном средстве. Они фиксировали на видеокамеры телефонов расположение военных объектов, систему их охраны, расположение камер наблюдения и заранее изучали пути бегства.

Правоохранители схватили фигурантов во время проведения очередной разведки у потенциальных “целей”. В ходе обыска в автомобиле одного из задержанных обнаружили боевую гранату, подготовленную для совершения теракта.

Задания российских кураторов выполняли двое мужчин с уголовным прошлым. Один из них — житель Черниговской области, ранее судимый за убийство.

Его сообщником оказался житель Сумщины, с которым они раньше вместе отбывали наказание в колонии. Для выполнения задания они также планировали привлечь третьего приспешника.

Следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Оба злоумышленника находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Третьему сообщнику, который сейчас скрывается за границей, о подозрении сообщили заочно.

Спецоперацию проводили сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Источник : СБУ

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