Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією зірвала спробу влаштувати серію масштабних терактів у столиці.

Завдяки дії на випередження правоохоронці затримали двох зловмисників, які за вказівкою російських спецслужб планували знищити будівлі територіальних центрів комплектування (ТЦК) у центрі Києва.

СБУ запобігла терактам у центрі Києва: затримано рецидивістів

Слідство встановило, що агенти ворога розробляли одразу кілька варіантів атаки на режимні об’єкти. Серед можливих сценаріїв розглядалися:

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обстріл будівель ТЦК із гранатомета;

застосування бойових гранат та коктейлів Молотова;

закладання саморобних вибухових пристроїв.

За даними СБУ, для реалізації задуманого фігуранти об’їжджали місто на власному транспортному засобі. Вони фіксували на відеокамери телефонів розташування військових об’єктів, систему їхньої охорони, розташування камер спостереження та заздалегідь вивчали шляхи втечі.

Правоохоронці схопили фігурантів під час проведення чергової дорозвідки біля потенційних “цілей”. Під час обшуку в автомобілі одного із затриманих виявили бойову гранату, підготовлену для вчинення теракту.

Завдання російських кураторів виконували двоє чоловіків із кримінальним минулим. Один із них — житель Чернігівської області, раніше засуджений за вбивство.

Його спільником виявився мешканець Сумщини, з яким вони раніше разом відбували покарання у колонії. Для виконання завдання вони також планували залучити третього поплічника.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Обидва зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Третьому спільнику, який зараз переховується за кордоном, про підозру повідомили заочно.

Спецоперацію проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело : СБУ

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