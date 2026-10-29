Взрывы в Днепре: дрон ударил по платформе железнодорожного вокзала, много погибших
- Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре реактивным БПЛА.
- Удар пришелся на платформу, где находился поезд.
- Сообщается о погибших и раненых.
Российские войска атаковали реактивным беспилотником железнодорожный вокзал в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где находился пассажирский поезд № 866 сообщением Днепр — Запорожье.
Об этом сообщили Укрзализныця, мэр Днепра Борис Филатов и руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрыв в Днепре 29 октября: атака на вокзал
Мэр Днепра Борис Филатов также сообщил об ударе российского беспилотника по гражданскому электропоезду и значительном количестве погибших и пострадавших.
На момент атаки на платформе находились люди, несмотря на объявленную повышенную опасность.
По информации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате удара погибли 13 человек. По меньшей мере, пять человек получили ранения.
По состоянию на 12:20 до 10 выросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Три человека в тяжелом состоянии. Среди них – 11-летний мальчик.
На месте атаки работают спасатели, медики и полиция. Раненым оказывают необходимую помощь.
21 октября Россия атаковала объект критической инфраструктуры.
20 октября под ударом оказались склады в пригороде Днепра. В результате российской атаки повреждены складские помещения, где вспыхнул пожар. Спасатели во время работ обнаружили тела двух погибших людей.
19 октября россияне сбросили на Днепр две управляемые авиабомбы. В результате ударов один дом разрушен, еще по меньшей мере три повреждены. Пострадала 84-летняя женщина.
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