Взрывы в Кременчуге: дрон попал в многоэтажку, есть погибшие
В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. На месте попадания работают все экстренные службы, зафиксирован пожар, есть погибшие люди.
Обновлено в 13:56. Об этом сообщает руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
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По предварительной информации, в результате попадания вражеского беспилотника в жилую многоэтажку погибли три человека. Количество травмированных возросло до 15 человек. Среди них есть трое детей.
Кроме повреждения жилого дома, на месте атаки вспыхнул пожар — горят припаркованные рядом автомобили.
На место происшествия направлены все экстренные и спасательные службы. Они работают над ликвидацией последствий попадания, тушением огня и оказанием помощи пострадавшим. Информация о последствиях удара сейчас уточняется.
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