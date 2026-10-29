Сегодня, 29 октября, около полудня зафиксирован прилет вражеского БПЛА по Чернигову.

Об этом сообщил Дмитрий Брижинский, начальник Черниговской городской военной администрации.

Взрыв в Чернигове 29 октября: что известно

По его словам, оккупанты ударили по центру города. Загорелся магазин.

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– Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день, – написал в Telegram глава ГВА.

Первоначально сообщалось об одном пострадавшем. Впоследствии стало известно о двух погибших и девяти раненых, среди которых два ребенка — 10 и 16 лет.

На местах работают экстренные службы.

По состоянию на 13:13 количество пострадавших выросло до 15. В больницы города доставлены 11 пострадавших, еще четырем медики оказали помощь на месте.

По состоянию на 14:00 количество раненых возросло до 23 человек, среди них четверо детей 10, 16, 17 лет и 10 месяцев.

7 октября в результате ракетного удара по Чернигову возник пожар в трехэтажном административном здании. Люди не пострадали.

В ночь на 7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одно из попаданий пришлось по жилому многоэтажному дому. В результате атаки 20 погибших и более 50 раненых. Разрушены два подъезда многоквартирного дома, повреждены другие жилые дома, центр творчества, предприятие, автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Черниговская ГВА

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