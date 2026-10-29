Взрывы в Чернигове: погибли две 15-летние девочки, есть дети среди раненых
- Российский БПЛА ударил по центру Чернигова около полудня.
- В результате атаки загорелся магазин.
- Есть погибшие и раненые.
Сегодня, 29 октября, около полудня зафиксирован прилет вражеского БПЛА по Чернигову.
Об этом сообщил Дмитрий Брижинский, начальник Черниговской городской военной администрации.
Взрыв в Чернигове 29 октября: что известно
По его словам, оккупанты ударили по центру города. Загорелся магазин.
– Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день, – написал в Telegram глава ГВА.
Первоначально сообщалось об одном пострадавшем. Впоследствии стало известно о двух погибших и девяти раненых, среди которых два ребенка — 10 и 16 лет.
На местах работают экстренные службы.
По состоянию на 13:13 количество пострадавших выросло до 15. В больницы города доставлены 11 пострадавших, еще четырем медики оказали помощь на месте.
По состоянию на 14:00 количество раненых возросло до 23 человек, среди них четверо детей 10, 16, 17 лет и 10 месяцев.
7 октября в результате ракетного удара по Чернигову возник пожар в трехэтажном административном здании. Люди не пострадали.
В ночь на 7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одно из попаданий пришлось по жилому многоэтажному дому. В результате атаки 20 погибших и более 50 раненых. Разрушены два подъезда многоквартирного дома, повреждены другие жилые дома, центр творчества, предприятие, автомобили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Черниговская ГВА