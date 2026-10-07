Взрывы в Чернигове прогремели днем 7 октября, когда враг атаковал город крылатыми ракетами.

О последствиях атаки сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Взрывы в Чернигове 7 октября: что известно

Было зафиксировано попадание в складское помещение. Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате попадания ракет возник пожар в трехэтажном административном здании.

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Известно, что в результате взрывов в Чернигове люди не пострадали.

Окончательные последствия взрывов в Чернигове сегодня, 7 октября, уточняются.

Напомним, что этой же ночью российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам в Черниговской области.

Один из ракетных ударов пришелся на жилую многоэтажку, где были разрушены два подъезда. По последним данным, погибли девять человек, еще 34 получили травмы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.