Вибухи в Чернігові: загинули дві 15-річні дівчинки, є діти серед поранених
- Російський БпЛА вдарив по центру Чернігова близько опівдня.
- Унаслідок атаки загорівся магазин.
- Є загиблі та поранені.
Сьогодні, 29 жовтня, близько опівдня зафіксовано приліт ворожого БпЛА по Чернігову.
Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.
Вибух у Чернігові 29 жовтня: що відомо
За його словами, окупанти вдарили по центру міста. Загорівся магазин.
— Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день, — написав у Telegram очільник МВА.
Спочатку повідомлялося про одного постраждалого. Згодом стало відомо, що загинуло 15-річні дівчинки та дев’ять людей отримали поранення, серед яких дві дитини — 10 та 16 років.
На місцях працюють екстрені служби.
Станом на 13:13 кількість постраждалих зросла до 15. До лікарень міста доставлено 11 постраждалих, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.
Станом на 14:00 кількість поранених зросла до 23 осіб, серед них четверо дітей віком 10, 16, 17 років та 10 місяців.
7 жовтня внаслідок ракетного удару по Чернігову виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі. Люди не постраждали.
У ніч на 7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Прилуках у Чернігівській області. Одне з влучань припало по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки є 20 загиблих та понад 50 поранених. Зруйновано два під’їзди багатоквартирного будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості, підприємство, автомобілі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Чернігівська МВА