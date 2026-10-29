Сьогодні, 29 жовтня, близько опівдня зафіксовано приліт ворожого БпЛА по Чернігову.

Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

Вибух у Чернігові 29 жовтня: що відомо

За його словами, окупанти вдарили по центру міста. Загорівся магазин.

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— Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день, — написав у Telegram очільник МВА.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого. Згодом стало відомо, що загинуло 15-річні дівчинки та дев’ять людей отримали поранення, серед яких дві дитини — 10 та 16 років.

На місцях працюють екстрені служби.

Станом на 13:13 кількість постраждалих зросла до 15. До лікарень міста доставлено 11 постраждалих, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.

Станом на 14:00 кількість поранених зросла до 23 осіб, серед них четверо дітей віком 10, 16, 17 років та 10 місяців.

7 жовтня внаслідок ракетного удару по Чернігову виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі. Люди не постраждали.

У ніч на 7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Прилуках у Чернігівській області. Одне з влучань припало по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки є 20 загиблих та понад 50 поранених. Зруйновано два під’їзди багатоквартирного будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості, підприємство, автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Чернігівська МВА

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