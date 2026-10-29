АО Укрзализныця проводит посекундный анализ обстоятельств трагедии на железнодорожном вокзале Днепра и планирует повторно пересмотреть протоколы безопасности. Компания призывает пассажиров неукоснительно соблюдать установленные правила во время воздушных тревог.

Об этом Укрзалізниця сообщила в четверг, 29 октября.

УЗ пересмотрит протоколы безопасности после атаки БпЛА на Днепр

— В очередной раз во всех деталях пересмотрим все наши протоколы, чтобы определить, что еще можем делать: либо в то время, которое остается на реакцию, ускорять действия, либо обеспечить, чтобы каждый и каждая без исключений перемещались в безопасное место, — подчеркнули в компании.

В Укрзалізниці напомнили, что вокзалы, платформы, станции, поезда дальнего следования и пригородные электрички являются приоритетными целями врага. Спасти жизни могут только максимальная бдительность и соблюдение инструкций.

Сейчас смотрят

Специалисты Укрзализныця посекундно анализируют обстоятельства гибели людей на платформе железнодорожного вокзала в Днепре.

О воздушной тревоге, объявленной в городе, заранее сообщили на всей территории вокзала и станции Днепр. Когда мониторинговая команда зафиксировала приближение реактивного БпЛА, уровень опасности дополнительно определили как повышенный.

Указания об остановке движения передали локомотивным бригадам и работникам вокзала. В пригородном электропоезде, который должен был отправиться в Запорожье, объявили эвакуацию.

На тот момент до удара оставалось более 10 минут. После голосовых объявлений помощник машиниста в соответствии с протоколом обошел все вагоны поезда.

В Укрзалізниці объяснили, что в каждом вагоне электрички размещен плакат с соответствующими инструкциями. В объявлениях подчеркивалось, что необходимо не просто выйти из поезда, а как можно быстрее покинуть платформу и отойти как минимум на 200 метров.

Локомотивная бригада поезда эвакуировалась заблаговременно.

На вокзале неоднократно звучали объявления об эвакуации. Пассажирам сообщали, что движение поездов возобновится после завершения воздушной тревоги, все люди должны находиться в укрытиях.

— К сожалению, несмотря на все это, в роковой момент удара многие люди находились в непосредственной близости к поезду, отсюда такое значительное количество погибших и раненых… В очередной раз просим всех, кто продолжает путешествовать по железной дороге: прислушивайтесь к каждому сообщению, выполняйте указания железнодорожников, заботьтесь о своей безопасности, — призывают в УЗ.

Напомним, сегодня около 11:00 россияне направили на Днепропетровщину четыре реактивных ударных дрона. Один из них попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра.

Удар пришелся на платформу, где находился пассажирский поезд № 866 сообщением Днепр — Запорожье. В результате атаки погибли 14 человек, еще 14 получили ранения.

Фото: Влfдимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.