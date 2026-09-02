За незаконную съемку объектов железнодорожной инфраструктуры в Украине может грозить уголовная ответственность — до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Укрзализниці.

Уголовная ответственность за съемку объектов Укрзализниці

В УЗ напомнили, что не каждая фотография или видео с железной дороги является обычным контентом для соцсетей.

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В условиях войны даже отдельные детали, которые попадают в кадр, могут раскрыть информацию, представляющую интерес для врага, и создать угрозу безопасности железнодорожной инфраструктуры.

В компании сослались на закон Украины Про критическую инфраструктуру и постановление Кабинета министров Украины №1109. В соответствии с этими документами железная дорога законодательством отнесена к подсектору железнодорожного транспорта сектора транспорта и почты критической инфраструктуры.

— Депо, станции, объекты энергетики, сигнализации и связи, подвижной состав и другие объекты могут содержать чувствительную информацию об их расположении, состоянии, технических характеристиках и особенностях работы. По фото или видео можно определить характер и масштабы повреждений, размещение техники и подвижного состава. В условиях войны такие данные могут быть использованы врагом, — говорится в сообщении.

В УЗ призвали украинцев не заходить самостоятельно на территорию депо, подстанций, мест российских ударов или других объектов железнодорожной инфраструктуры для создания фото или видео.

— В случае выявления таких случаев Укрзалізниця безотлагательно принимает меры для их прекращения. При необходимости на место вызываются правоохранители, а информация о нарушителях передается в соответствующие органы для предоставления правовой оценки их действиям и привлечения виновных лиц к ответственности, — подчеркивает перевозчик.

В компании напомнили: если во время съемки в кадр попадет информация о перемещении военных, техники или вооружения по железной дороге, это может повлечь за собой уголовную ответственность — до 8 лет лишения свободы.

Всю фото- и видеосъемку на объектах Укрзализниці необходимо предварительно согласовывать.

Напомним, 2 сентября российский беспилотник нанес удар вблизи пассажирского поезда №53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. В результате атаки пассажиры и сотрудники УЗ не пострадали.

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