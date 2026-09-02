Укрзалізниця предупредила: за съемку объектов железной дороги — до 8 лет тюрьмы
- За незаконную съемку железнодорожных объектов может грозить уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы.
- В Укрзалізниці напомнили, что фото и видео объектов инфраструктуры могут содержать информацию, полезную для врага.
За незаконную съемку объектов железнодорожной инфраструктуры в Украине может грозить уголовная ответственность — до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Укрзализниці.
Уголовная ответственность за съемку объектов Укрзализниці
В УЗ напомнили, что не каждая фотография или видео с железной дороги является обычным контентом для соцсетей.
В условиях войны даже отдельные детали, которые попадают в кадр, могут раскрыть информацию, представляющую интерес для врага, и создать угрозу безопасности железнодорожной инфраструктуры.
В компании сослались на закон Украины Про критическую инфраструктуру и постановление Кабинета министров Украины №1109. В соответствии с этими документами железная дорога законодательством отнесена к подсектору железнодорожного транспорта сектора транспорта и почты критической инфраструктуры.
— Депо, станции, объекты энергетики, сигнализации и связи, подвижной состав и другие объекты могут содержать чувствительную информацию об их расположении, состоянии, технических характеристиках и особенностях работы. По фото или видео можно определить характер и масштабы повреждений, размещение техники и подвижного состава. В условиях войны такие данные могут быть использованы врагом, — говорится в сообщении.
В УЗ призвали украинцев не заходить самостоятельно на территорию депо, подстанций, мест российских ударов или других объектов железнодорожной инфраструктуры для создания фото или видео.
— В случае выявления таких случаев Укрзалізниця безотлагательно принимает меры для их прекращения. При необходимости на место вызываются правоохранители, а информация о нарушителях передается в соответствующие органы для предоставления правовой оценки их действиям и привлечения виновных лиц к ответственности, — подчеркивает перевозчик.
В компании напомнили: если во время съемки в кадр попадет информация о перемещении военных, техники или вооружения по железной дороге, это может повлечь за собой уголовную ответственность — до 8 лет лишения свободы.
Всю фото- и видеосъемку на объектах Укрзализниці необходимо предварительно согласовывать.
Напомним, 2 сентября российский беспилотник нанес удар вблизи пассажирского поезда №53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. В результате атаки пассажиры и сотрудники УЗ не пострадали.