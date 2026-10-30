РФ атаковала Украину баллистикой и 113 дронами, в частности реактивными
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили ракеты и беспилотники разных типов.
Об этом 30 октября сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, как отмечают защитники неба, началась с 18:00 29 октября.
С тех пор армия РФ запустила:
- баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23 (из Воронежской, Курской, Брянской областей РФ);
- четыре корректируемые авиационные ракеты Х-59/69 (из Белгородской области РФ);
- 113 ударных беспилотников типа Shahed (83 из которых были реактивными), Гербера, а также дроны-имитаторы типа Пародия (из районов российских Орла, Курска, Шаталова, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму).
Основными направлениями удара были Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 07:30 30 октября сбили/приглушили 99 вражеских целей:
- три корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 96 БпЛА типа Shahed (71 из которых — реактивный), Гербера, дронов других типов.
Еще несколько ударных беспилотников остаются в воздухе, поэтому боевая работа продолжается.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на пяти локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.