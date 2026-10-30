Ночью российские оккупанты ударили по промышленному предприятию в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич.

Атака на Кременчуг 30 октября: что известно

Перед взрывами командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе баллистики в направлении Кременчуга.

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В 03:24 Виталий Дьякивнич сообщил: В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий. Информация уточняется.

Утром военные Воздушных сил сообщили о пролете крылатых ракет в направлении Кременчуга.

29 октября в Кременчуге российский беспилотник попал в многоквартирный дом. В результате вражеской атаки по меньшей мере три человека погибли и 32 пострадали. 30 октября на территории Полтавщины объявили День траура по погибшим.

В ночь на 22 октября прогремели взрывы в Кременчуге. Враг атаковал город ударными дронами. Беспилотник ударил в здание телерадиокомпании. В Кременчугском районе зафиксировали попадание российского БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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