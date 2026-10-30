Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували ракети та безпілотники різних типів.

Про це 30 жовтня повідомили в Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, зазначають оборонці неба, почалася з 18:00 29 жовтня.

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З того часу армія РФ запустила:

балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23 (із Воронезької, Курської, Брянської областей РФ);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із Бєлгородської області РФ);

113 ударних безпілотників типу Shahed (83 із яких були реактивними), Гербера, а також дрони-імітатори типу Пародія (із районів російських Орла, Курська, Шаталова, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму).

Основними напрямками удару була Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 07:30 30 жовтня збили/приглушили 99 ворожих цілей:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із яких — реактивний), Гербера, дронів інших типів.

Ще кілька ударних безпілотників залишаються в повітрі, тож бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на п’яти локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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