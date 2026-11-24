В ночь на 24 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками, среди которых ударные дроны типа Shahed, в том числе 64 реактивные, Герберы и дроты-имитаторы типа Пародия.

Атака на Украину 24 ноября 2026 года: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, враг запускал беспилотники с территории Орловской и Брянской областей, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО сбили и подавили 73 вражеских беспилотника, в том числе 45 реактивных Shahed.

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Зафиксировано попадание вражеских БпЛА на 13 локациях, еще на двух – падение обломков сбитых дронов.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

На момент обнародования сводки воздушная атака продолжалась – в небе над Украиной находились еще несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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