В ночь на 24 ноября российские войска атаковали ряд регионов Украины.

В Запорожье частично разрушено пятиэтажное здание, погибли два человека, еще 44 пострадали. В Виннице повреждены энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие.

В Киевской области количество погибших в результате российской атаки на Дымер 22 ноября возросло до 12. В больнице скончалась 79-летняя женщина, которую накануне спасли после почти 22 часов пребывания под завалами.

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Тем временем Кабмин принял дополнительные решения для обеспечения стабильного водоснабжения в крупных городах на случай российских атак, а Греция готовит альтернативный маршрут для экспорта украинского зерна.

Об этих и других событиях ночи и утра 24 ноября — читайте в дайджесте.

Атака на Запорожье

В ночь на 24 ноября российские войска атаковали Запорожье. В результате ударов разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка и первый этаж девятиэтажки. Повреждены соседние дома и припаркованные автомобили.

Всего спасатели вытащили 15 человек из заблокированных квартир и достали тела двух погибших из-под завалов.

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 людям, среди которых двое детей.

По обновленным данным ГСЧС, в результате атаки погибли два человека, еще 44 человека получил травмы. Среди пострадавших — младенец и трое детей в возрасте 4, 6 и 16 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Атака на Винницу

Утром 24 ноября российские войска атаковали Винницу. По словам мэра Сергея Моргунова, в результате сбития российского беспилотника возник пожар.

Позже город подвергся повторной атаке, во время которой зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры.

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что в результате российских ударов повреждены гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры.

Также повреждениям подверглись две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и прилегающие здания.

Из-за последствий атаки изменили маршруты общественного транспорта. Троллейбусы №1, 4 и 7 курсируют через разворот возле магазина Грош. На улицу Луговую запустили автобусы и троллейбусы с автономным ходом.

В результате атаки пострадали четверо мужчин. Все получили травмы легкой степени тяжести. Троим медики оказали помощь на месте, одного госпитализировали.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 24 ноября российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области.

В Павлограде в результате удара возник пожар. Пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет. Оба лечатся амбулаторно.

В Песчанской общине Самаровского района в результате российской атаки повреждены складские помещения.

В Никопольском районе под ударами беспилотников оказались Никополь и Марганецкая община.

По информации на 07:30 24 ноября, в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 14 российских беспилотников.

Атака на Житомирскую область

В течение 23 ноября и в ночь на 24 ноября российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В Коростене в результате атаки повреждены отделение Новой почты и складские помещения соседних предприятий. Возник масштабный пожар, который спасателям удалось локализовать.

В Житомире под ударами оказались два предприятия. Повреждены ремонтный цех, административное здание и 36 гражданских транспортных средств.

Также повреждениям подверглись крыши и окна двух жилых домов и двух учебных заведений. В Житомирском районе россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры.

В результате обстрелов погибших и раненых нет, однако у шестерых людей диагностировали острую реакцию на стресс. Госпитализация им не потребовалось.

Спасатели, энергетики и другие профильные службы продолжают устранять последствия российских атак.

Атака на Одессу Утром 24 ноября российские войска атаковали Одессу. В результате удара была повреждена инфраструктура города. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших сейчас уточняют.

Атака на Дымер: количество погибших возросло до 12

Утром 24 ноября число погибших в результате российской атаки на Дымер в Вышгородском районе Киевской области выросло до 12 человек. Среди погибших — 11-летняя девочка.

В больнице скончалась 79-летняя Валентина, которую накануне спасатели вытащили живой из-под обломков пятиэтажного дома. Женщина провела под бетонными плитами почти 22 часа.

Личности двух погибших сейчас устанавливают эксперты.

Напомним, на рассвете 22 ноября российские войска атаковали Дымер ударными дронами. Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, разрушив квартиры с первого по пятый этаж. Также пострадали магазин и детский сад.

Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжались до вечера 23 ноября. Из дома эвакуировали 10 человек, в частности двух детей.

Сейчас под наблюдением медиков находятся пять пострадавших. Среди них — 16-летний парень с осколочными ранениями руки и семилетний Давид, которого спасли после почти 14 часов пребывания под завалами.

Состояние Давида стабильное, рядом с ним находятся родители.

Кабмин усиливает защиту систем водоснабжения в крупных городах

Кабинет министров Украины принял ряд дополнительных решений для обеспечения стабильного водоснабжения и водоотведения в крупных городах на случай российских ударов по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил Сергей Корецкий. По его словам, решения связаны с изменением тактики российских атак на системы жизнеобеспечения городов. Часть мер не разглашается из соображений безопасности.

Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети в пиковые периоды.

При этом больницы и другие критически важные социальные объекты должны работать без перебоев.

На случай перебоев с водоснабжением местные власти должны заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды, а также обеспечить оперативное информирование населения.

Отдельно правительство поручило ускорить установку резервных источников электропитания на критически важные элементы систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить их необходимым оборудованием и специальной техникой.

Все области Украины и Киев должны отчитаться о ходе подготовки. Координацию соответствующих мер будет обеспечивать Мининфраструктуры.

Греция готовит новый маршрут для экспорта украинского зерна

Греция разрабатывает пилотный проект нового транспортного маршрута для экспорта украинского зерна, который должен стать альтернативой перевозкам через украинские черноморские порты.

Об этом сообщает греческое издание To Vima.

Основным логистическим узлом нового маршрута должен стать порт Александруполис. Кроме того, для перевозки агропродукции планируют задействовать порт Салоники.

Проект предусматривает использование нескольких видов транспорта. Вопросы его реализации представители Украины и Греции обсуждали во время встреч в июне и сентябре.

В основе проекта лежит договоренность президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, достигнутая в сентябре 2025 года.

Речь идет о развитии транспортного сообщения между Александруполисом и Одессой в рамках международного коридора Балтийское море — Черное море — Эгейское море.

Коридор простирается от Хельсинки до Никосии и охватывает 13 стран, в частности 11 государств Европейского Союза, Украину и Молдову.

По информации греческого издания, о подготовке пилотного проекта уже сообщили в Европейскую комиссию.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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