Российские войска атаковали Шевченковский район Запорожья, в результате чего количество раненых возросло до шести человек. Из-за удара в городе повреждены многоэтажные дома и автомобили, а в регионе из-за обстрелов энергетической инфраструктуры фиксируются масштабные обесточивания.

Обновлено в 10:50. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности руководителя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, а также АО Запорожьеоблэнерго.

Атака на Запорожье 25 ноября: какие последствия

По информации Запорожской ОВА, под российским ударом оказался Шевченковский район. В результате атаки зафиксировано повреждение многоэтажек и автомобилей. Число раненых в результате российских обстрелов возросло до шести человек, среди которых есть двое детей.

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Кроме этого, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без электроэнергии. В ОВА призвали граждан с пониманием отнестись к ситуации и пообещали дополнительно информировать о ходе восстановительных работ.

Руководитель АО Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский уточнил, что из-за обстрелов оккупационных войск РФ в Запорожье и области обесточено значительное количество потребителей.

— Введен в действие план реагирования на системные аварии в электросетях, работаем над восстановлением электроснабжения, — сообщил он.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе 66 реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 88 вражеских целей, в том числе 47 реактивных Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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