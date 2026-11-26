Взрывы в Харькове прогремели утром 26 ноября, когда враг атаковал город ударными дронами.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 07:15.

По словам Игоря Терехова, в Новобаварском районе Харькова российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего начался пожар.

В доме горит квартира на 15-м этаже. Также поступила информация о людях, заблокированных под завалами.

На данный момент известно о двух погибших и трех пострадавших в результате взрывов в Харькове сегодня, 26 ноября.

По словам Олега Синегубова, погибшие — супруги. 37-летняя женщина и 38-летний мужчина были в квартире, когда в нее попал БпЛА.