Взрывы в Харькове: двое погибли после попадания Шахеда в квартируДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Харькове прогремели утром 26 ноября, когда враг атаковал город ударными дронами.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обновлено в 07:15.
Взрывы в Харькове 26 ноября: что известно
По словам Игоря Терехова, в Новобаварском районе Харькова российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего начался пожар.
В доме горит квартира на 15-м этаже. Также поступила информация о людях, заблокированных под завалами.
На данный момент известно о двух погибших и трех пострадавших в результате взрывов в Харькове сегодня, 26 ноября.
По словам Олега Синегубова, погибшие — супруги. 37-летняя женщина и 38-летний мужчина были в квартире, когда в нее попал БпЛА.
Кроме того, мэр сообщил о еще одном попадании в Холодногорском районе Харькова. Последствия этого удара пока уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.