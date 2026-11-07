Город Чернигов полностью остался без электроснабжения в результате массированных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре. Из-за обесточивания в городе полностью остановился электротранспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Аварийное отключение электроэнергии в Чернигове

Как отмечают в Черниговском городском совете, областной центр полностью лишен света.

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Из-за отсутствия электроснабжения в городе вынужденно приостановили движение всего электрического общественного транспорта. Коммунальные службы и специалисты работают над оценкой последствий и восстановлением питания.

Кроме этого, в Киевской области был удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Графики отключения света в Украине на 7 ноября

В НЭК Укрэнерго сообщили, что в результате последствий массированных российских атак на энергообъекты в части областей Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления в течение всех суток — с 00:00 до 23:59.

В частности, 7 ноября будут действовать отключения света:

для всех категорий потребителей – объемом от 2 до 4 очередей;

для промышленности – графики ограничения мощности.

В компании отмечают, что из-за продолжения российских обстрелов ситуация в энергосистеме может динамично меняться.

Потребителей призывают следить за обновлением и точными расписаниями отключений на официальных ресурсах своих операторов систем распределения (облэнерго).

Также в Укрэнерго обратились к гражданам с просьбой потреблять электроэнергию бережно в часы, когда она появляется по графику.

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