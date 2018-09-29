Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявление американки Кэтрин Майорги об изнасиловании.

– Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы, – заявил Криштиану Роналду во время прямой трансляции в Instagram.

Cristiano Ronaldo has a message for all this people who created Fake News about him not being happy for Modric. He congratulates Modric for ‘The Best’ award & says Salah’s goal was a ‘good goal’. #CR7 pic.twitter.com/9Tmh0E0H5U — R1+⭕️ (@R1Finesse) 28 сентября 2018 г.

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Напомним, накануне Spiegel опубликовал статью об изнасиловании. Американка обвинила футболиста в том, что в 2009 году он ее изнасиловал. Также издание пишет, что Роналду заплатил девушке 375 тыс. за неразглашение информации.

Фото: Enriquecalvoal | Dreamstime.com

Видео: R1+