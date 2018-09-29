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Это часть моей работы: Роналду ответил на обвинение в изнасиловании

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявление американки Кэтрин Майорги об изнасиловании.

– Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы, – заявил Криштиану Роналду во время прямой трансляции в Instagram.

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Напомним, накануне Spiegel опубликовал статью об изнасиловании. Американка обвинила футболиста в том, что в 2009 году он ее изнасиловал. Также издание пишет, что Роналду заплатил девушке 375 тыс. за неразглашение информации.

ФотоEnriquecalvoal | Dreamstime.com

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