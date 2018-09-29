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Це частина моєї роботи: Роналду відповів на звинувачення у згвалтуванні

Нападаючий Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував заяву американки Кетрін Майорги про згвалтування.

– Це брехня, вона хоче прославитися за рахунок мого імені. Такі ситуації – частина моєї роботи, – заявив Кріштіану Роналду під час прямої трансляції в Instagram.

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Нагадаємо, напередодні Spiegel опублікував статтю про зґвалтування. Американка звинуватила футболіста в тому, що в 2009 році він її згвалтував. Також видання пише, що Роналду заплатив дівчині 375 тис. За нерозголошення інформації.

Фото: Enriquecalvoal | Dreamstime.com

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