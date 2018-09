– Це брехня, вона хоче прославитися за рахунок мого імені. Такі ситуації – частина моєї роботи, – заявив Кріштіану Роналду під час прямої трансляції в Instagram.

Cristiano Ronaldo has a message for all this people who created Fake News about him not being happy for Modric. He congratulates Modric for ‘The Best’ award & says Salah’s goal was a ‘good goal’. #CR7 pic.twitter.com/9Tmh0E0H5U

— R1+⭕️ (@R1Finesse) 28 сентября 2018 г.