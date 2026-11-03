Президент Владимир Зеленский и председатель Бундестага Юлия Клекнер обсудили, как Германия может помочь защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от ракетных и дроновых атак РФ.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 3 ноября, по итогам встречи с Юлией Клекнер.

Зеленский обсудил с главой Бундестага помощь Украине

— Сейчас очень сложная ситуация в нашей энергосистеме, серьезные отключения во многих регионах. Мы обсудили, как Германия может поддержать нашу энергетику и помочь с дополнительной защитой от российских ракетных и дроновых ударов, – написал президент.

По словам Зеленского, во время переговоров стороны подробно рассмотрели вопрос финансовой помощи Украине в следующем году.

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— Благодарен за то, что в федеральном бюджете Германии запланировано €11,6 млрд помощи для Украины. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее закончить войну, но должны быть готовы защищать Украину и нашу независимость, – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность Германии за понимание всех потребностей Украины. Он рассчитывает, что соответствующее решение будет принято.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что Россия осуществляет одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Массированные российские удары еще больше осложнили ситуацию в энергосистеме. Из-за этого в ряде регионов страны, включая столицу, пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии.

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